Как решить задачу подскажите пожалуйста: На двух полках сначала было 18 книг.Когда с одной полки на другую переставили 6 книг,то на полках книг стало поровну.Сколько книг было сначала на каждой полке?

Математика

Как решить задачу подскажите пожалуйста: На двух полках сначала было 18 книг.Когда с одной полки на другую переставили 6 книг,то на полках книг стало поровну.Сколько книг было сначала на каждой полке?

Автор: Гость