Как решить задачу подскажите пожалуйста: На двух полках сначала было 18 книг.Когда с одной полки на другую переставили 6 книг,то на полках книг стало поровну.Сколько книг было сначала на каждой полке?
Математика
Как решить задачу подскажите пожалуйста: На двух полках сначала было 18 книг.Когда с одной полки на другую переставили 6 книг,то на полках книг стало поровну.Сколько книг было сначала на каждой полке?
Ответ(ы):
Гость:
15 книг на одной 3 на другой
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