ОПРЕДЕЛИТЬ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ВЫРАЖЕНИИ: 1.A*B-C/(M+N)*D+K 2.K*(M-C)+(A-B)/D-Y*N МАТЕМАТИКА 3 КЛ??СС ГЕЙДМАН ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ

Математика
ОПРЕДЕЛИТЬ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ВЫРАЖЕНИИ: 1.A*B-C/(M+N)*D+K 2.K*(M-C)+(A-B)/D-Y*N МАТЕМАТИКА 3 КЛ??СС ГЕЙДМАН ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 действие в скопках, 2 первое умножение, 3 второе умножение, 4 деление, 5 плюс, 6 минус. 2) 1 в скопках, 2 в скопках, 3 первое умножение, 4 второе умножение, 5 деление, 6 плюс, 7 минус.
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