Каким способом передаётся энергия в безвоздушном пространстве

Физика
Каким способом передаётся энергия в безвоздушном пространстве
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
энергия в безвоздушном пространстве передается способом Излучение.
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