Помогите!!!!НУЖНО ЗАВТРА СДАВАТЬ!

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Помогите!!!!НУЖНО ЗАВТРА СДАВАТЬ!
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Автор: Гость
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Гость:
Скажи пожалуйста автора тетради а то я хоть в электронке открою
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