Определить вид текста. плассмассовых полотенец пока нет.Потому что ткани из химических волокон плохо впитывают воду.поэтому ими нельзя вытирать руки .

Русский язык
Определить вид текста. плассмассовых полотенец пока нет.Потому что ткани из химических волокон плохо впитывают воду.поэтому ими нельзя вытирать руки .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему, это высказывание  – рассуждение, потому что в нем сообщаются точные сведения о пластмассе.
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