В каких странах еще Были обнаружены наскальные рисунки

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Археологическая группа обнаружила в пустыне Баюда в северном Судане дюжину новых художественных рисунков. Некоторые из них были высечены более чем 5000 лет тому назад и изображают действия, которые ученые не могут объяснять. Группа ученых обнаружила 15 новых мест с наскальными рисунками в засушливой долине известной как Вади Абу Дом, которая находится в 29 километрах от реки Нил. Многие рисунки появились около 1500 лет тому назад, в период, когда Христианство было распространено в Судане. Рисунки Св. Джорджа известны из Судана и текстов, повествующих о нем, которые также были обнаружены в этой стране. Аналогичные рисунки были обнаружены в пустыне Сахара.