В каких странах еще Были обнаружены наскальные рисунки

История
В каких странах еще Были обнаружены наскальные рисунки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Археологическая группа обнаружила в пустыне Баюда в северном Судане дюжину новых художественных рисунков. Некоторые из них были высечены более чем 5000 лет тому назад и изображают действия, которые ученые не могут объяснять. Группа ученых обнаружила 15 новых мест с наскальными рисунками в засушливой долине известной как Вади Абу Дом, которая находится в 29 километрах от реки Нил. Многие рисунки появились около 1500 лет тому назад, в период, когда Христианство было распространено в Судане. Рисунки Св. Джорджа известны из Судана и текстов, повествующих о нем, которые также были обнаружены в этой стране. Аналогичные рисунки были обнаружены в пустыне Сахара.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравните выражение используя степени 5 в 3степени и 5* 3 12 во 2 степени и12*2 ПОМОГИТЕ!
Ответить
Русский язык
ВымЕтавшимися почему пишется буква е, а не и
Ответить
Обществознание
Правдали что в мире каждый 5 человек китаец
Ответить
Математика
54240:678*5009+830*671-(125*96-73836:9)по действиям помогите пожалуйста! срочно!
Ответить
Математика
(3408+2891)-791; (2617+389)-89 помогите решить удобным способом
Ответить