(3408+2891)-791; (2617+389)-89 помогите решить удобным способом
Математика
(3408+2891)-791; (2617+389)-89 помогите решить удобным способом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2891-791=2100 2)3408+2100=5508 1)389-89=300 2)2617+300=2917
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