Прочитай слова.Напиши их в три столбика по склонениям.Обозначь в словах окончания. Шутка,рыбак,дядюшка,дверь,дело,печенье,земля,сирень,конь,ночь,улыбка,повидло,скатерть,мать,варенье,тетя,переписка,мышь.
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Прочитай слова.Напиши их в три столбика по склонениям.Обозначь в словах окончания. Шутка,рыбак,дядюшка,дверь,дело,печенье,земля,сирень,конь,ночь,улыбка,повидло,скатерть,мать,варенье,тетя,переписка,мышь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 скл. : шутка (а), дядюшка(а), земля(я), улыбка (а). переписка (а), тетя (я) 2скл.: рыбак (нулевое), дело (о). печенье (е), конь (нулевое), повидло (о), варенье (е), конь (нулевое) 3 скл. : дверь, сирень, ночь, скатерть, мать, мышь (везде нулевое)
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