Определить закладку продуктов для приготовления 236 порции компота из свежих плод??в выход 1 порции 150 грам

Другие предметы
Определить закладку продуктов для приготовления 236 порции компота из свежих плод??в выход 1 порции 150 грам
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо умножить 236 на 150. Это очень легко. 236 * 15 = 35000. Ответ:35000 грамм. Это если я не ошиблась.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обчислити пеример прямокутника , довжина якого 6 дм.,а ширина 4 дм.
Ответить
Литература
Помогите найти сравнение и олицетворение в стихотворении картофельные оладьи лежали в подвале до самой весны и медленно прорастали ростками ...
Ответить
Математика
Решить столбиком 3571200:384
Ответить
Математика
(3 +1:5/12+1/3)+(2+1:3+3/4)-(1+1:1+2/3) =5.......по действиям пожалуйста
Ответить
Физика
При обработке алюминиевой детали на станке температура её повысилась от 20 до 420 C. ??а сколько при этом изменилась внутренняя энергия детали, есл...
Ответить