Определить закладку продуктов для приготовления 236 порции компота из свежих плод??в выход 1 порции 150 грам
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Определить закладку продуктов для приготовления 236 порции компота из свежих плод??в выход 1 порции 150 грам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо умножить 236 на 150. Это очень легко. 236 * 15 = 35000. Ответ:35000 грамм. Это если я не ошиблась.
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