Определите четностьнечетность функции у=tg3x-ctg3x деленое на x
Алгебра
Определите четностьнечетность функции у=tg3x-ctg3x деленое на x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть тут что-то.... Чётное не чётное)))
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