Определите что общего в архитектуре древнеегипетской пирамиды и шумерского зикк??рата срочно！

Гость: Гость:

Это две древние цевилизации , у них было общее- пирамиды , только у шумерской цевилизации были зиккураты( ступенчатые пирамиды из кирпичей) (они первые придумали кирпичи) , а у египтян были треугольные пирамиды. У них есть свои рилигии ,культовое сооружение, обе цевилизации придумали писььменность....(у египтян- иероглифы) ( у шумер- клинопись,пиптография