Определите что общего в архитектуре древнеегипетской пирамиды и шумерского зикк??рата срочно！
История
Определите что общего в архитектуре древнеегипетской пирамиды и шумерского зикк??рата срочно！
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это две древние цевилизации , у них было общее- пирамиды , только у шумерской цевилизации были зиккураты( ступенчатые пирамиды из кирпичей) (они первые придумали кирпичи) , а у египтян были треугольные пирамиды. У них есть свои рилигии ,культовое сооружение, обе цевилизации придумали писььменность....(у египтян- иероглифы) ( у шумер- клинопись,пиптография
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