Три бедствия есть у человека: смерть, старость и плохие дети. От старости и смерти ??икто не может за­крыть двери своего дома, но от плохих детей дом могут уберечь сами дети. В чём смысл высказывания

Русский язык

Три бедствия есть у человека: смерть, старость и плохие дети. От старости и смерти ??икто не может за­крыть двери своего дома, но от плохих детей дом могут уберечь сами дети. В чём смысл высказывания

Автор: Гость