Три бедствия есть у человека: смерть, старость и плохие дети. От старости и смерти ??икто не может закрыть двери своего дома, но от плохих детей дом могут уберечь сами дети. В чём смысл высказывания
Русский язык
Три бедствия есть у человека: смерть, старость и плохие дети. От старости и смерти ??икто не может закрыть двери своего дома, но от плохих детей дом могут уберечь сами дети. В чём смысл высказывания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старость и смерть приходят без приглашения а дети могут быть хорошими а могут быть плохими это уже зависит от них
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