План анализа стихотворения (9 класс) 1. Автор и название стихотворения. 2. История создания стихотворения (когда написано, по какому поводу, кому посвящено). 3. Эмоциональная окраска и жанр: эпиграмма (сатирический портрет),...

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1. Александр Сергеевич Пушкин - "Памятник"2. История создания стихотворения (когда написано, по какому поводу, кому посвящено).Стихотворение было написано 21 августа 1836 года, то есть незадолго до смерти Пушкина. Многие "Пушкинисты" считают, что основные идеи для этого стихотворения поэт почерпнул в оде Горация под названием «Exegi monumentum». Однако, другие считают, что он почерпнул идеи у других поэтов (Гавриила Державина, Михаила Ломоносова, Александра Востокова и Василия Капниста). Уже в начале Пушкин указывает, что стих этот обращен к широкому адресату. Это видно." уже из первых строчек. «.„К нему не зарастет народная тропа»,. — говорит он о своем литературном «памятнике».. 3. Эмоциональная окраска и жанр: эпиграмма, эпитафия, элегия - не знаю, честноЭто ода4. Общая тематика стихотворения:Мне кажется, что это философская лирика. 5. Тема, идея стихотворения (см. ниже)В стихе Пушкин задумывается о смысле жизни, об особой миссии, которая дается каждому человеку с его рождения. И знаете, Пушкин выполнил свою миссию.8. Стихотворный размер:А) двусложные размеры:_ _' / _ _' / _ _' /_ _' ямб;Б). трехсложные размеры:_ _' _ амфибрахийВ). На сколько я поняла, свободный9. Рифма:абаб - перекрестная;12. Ваши впечатления о стихотворении.Прочитав данный стих, я в очередной раз убедилась, что Пушкин - поэт вне времени и пространства. Каждое его произведение неповторимо, в каждом своя философия, свой подтекст. Его стихотворение "Памятник" возвышает душу, которая требует продолжения, но стих заканчивается и тебя словно "силком" забирают из этой сказки. Не многие произведения могут заинтересовать, но это определенно одно из них и, наверное, самое лучшее.