План анализа стихотворения (9 класс) 1. Автор и название стихотворения. 2. История создания стихотворения (когда написано, по какому поводу, кому посвящено). 3. Эмоциональная окраска и жанр: эпиграмма (сатирический портрет),...
Литература
План анализа стихотворения (9 класс) 1. Автор и название стихотворения. 2. История создания стихотворения (когда написано, по какому поводу, кому посвящено). 3. Эмоциональная окраска и жанр: эпиграмма (сатирический портрет), эпитафия (посмертное), элегия (грустное стихотворение, чаще всего о любви), ода, поэма, баллада, роман в стихах, песня, сонет… 4. Общая тематика стихотворения (пейзажная, общественно-политическая, любовная, философская лирика…). 5. Тема, идея стихотворения. 6. Образы стихотворения. 7. Какими художественными средствами раскрывается основная мысль автора (подобрать «ключевые» слова и образцы, раскрывающие главную мысль поэта, составить «цепочки» ключевых слов; проанализировать художественные приёмы, которые использует автор): Тропы - слова и обороты, которые употребляются в образном (переносном) значении: 1. эпитет - художественное определение; 2. сравнение – сопоставление предметов и явлений; 3. аллегория - иносказательное изображение абстрактного понятия/явления через конкретные образы и предметы; 4. ирония - скрытая насмешка; 5. гипербола - художественное преувеличение; 6. литота - художественное преуменьшение; 7. олицетворение – неживые предметы наделяются качествами человека; 8. метафора - скрытое сравнение, построенное на похожести/контрасте явлений (союзы «как», «словно»); 9. перифраза - описательное выражение, употребленное вместо того или иного слова, понятия, образа (солнце русской поэзии = А.С. Пушкин); 10. паралеллизм - однородное синтаксическое построение предложений или их частей. Стилистические фигуры: 1. повторы (рефрен); 2. риторический вопрос, обращение - повышают внимание читателя и не требуют ответа; 3. антитеза (противопоставление); 4. градация (например: светлый - бледный - едва заметный); 5. инверсия - необычный порядок слов в предложении с очевидным нарушением синтаксической конструкции; 6. умолчание - незаконченное, неожиданно оборванное предложение, в котором мысль высказана не полностью, читатель додумывает ее сам. Поэтическая фонетика: 1. аллитерация - повторение одинаковых согласных; 2. ассонанс - повторение гласных; 3. анафора - единоначатие, повторение слова или группы слов в начале нескольких фраз или строф; 4. эпифора - повторение одинаковых слов в конце нескольких фраз или строф. Использование лексических средств (синонимы, антонимы, омонимы, архаизмы, неологизмы). 8. Стихотворный размер: А) двусложные размеры: '_ _ / '_ _ / '_ _ хорей; _ _' / _ _' / _ _' /_ _' ямб; Б). трехсложные размеры: '_ _ _ дактиль; _ _' _ амфибрахий; _ _ _' анапест. _ _ пиррихий (пропуск ударения в двусложном размере) В). верлибр (свободный или белый стих) 9. Рифма: аабб - парная; абаб - перекрестная; абба - кольцевая. 10. Образ лирического героя, авторское "Я". 11. Цветопись. 12. Ваши впечатления о стихотворении. стихотворение Тучи лермонтов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Александр Сергеевич Пушкин - "Памятник"2. История создания стихотворения (когда написано, по какому поводу, кому посвящено).Стихотворение было написано 21 августа 1836 года, то есть незадолго до смерти Пушкина. Многие "Пушкинисты" считают, что основные идеи для этого стихотворения поэт почерпнул в оде Горация под названием «Exegi monumentum». Однако, другие считают, что он почерпнул идеи у других поэтов (Гавриила Державина, Михаила Ломоносова, Александра Востокова и Василия Капниста). Уже в начале Пушкин указывает, что стих этот обращен к широкому адресату. Это видно." уже из первых строчек. «.„К нему не зарастет народная тропа»,. — говорит он о своем литературном «памятнике».. 3. Эмоциональная окраска и жанр: эпиграмма, эпитафия, элегия - не знаю, честноЭто ода4. Общая тематика стихотворения:Мне кажется, что это философская лирика. 5. Тема, идея стихотворения (см. ниже)В стихе Пушкин задумывается о смысле жизни, об особой миссии, которая дается каждому человеку с его рождения. И знаете, Пушкин выполнил свою миссию.8. Стихотворный размер:А) двусложные размеры:_ _' / _ _' / _ _' /_ _' ямб;Б). трехсложные размеры:_ _' _ амфибрахийВ). На сколько я поняла, свободный9. Рифма:абаб - перекрестная;12. Ваши впечатления о стихотворении.Прочитав данный стих, я в очередной раз убедилась, что Пушкин - поэт вне времени и пространства. Каждое его произведение неповторимо, в каждом своя философия, свой подтекст. Его стихотворение "Памятник" возвышает душу, которая требует продолжения, но стих заканчивается и тебя словно "силком" забирают из этой сказки. Не многие произведения могут заинтересовать, но это определенно одно из них и, наверное, самое лучшее.
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