Определите действительное причастие прошедшего времени.(Пишущий стихи,засеянное поле,запертый наглухо,читавший газету,строящийся дом)
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Определите действительное причастие прошедшего времени.(Пишущий стихи,засеянное поле,запертый наглухо,читавший газету,строящийся дом)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читавший газету (суффикс -вш-)
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