Сергей купил 2 одинаковые конфеты. Он дал продавцу 10руб. и получил сдачи 4руб. Сколько стоит одна конфета?
Математика
Сергей купил 2 одинаковые конфеты. Он дал продавцу 10руб. и получил сдачи 4руб. Сколько стоит одна конфета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-4=6(руб)-стоят две конфеты. 6:2=3(руб)-стоит одна конфета. Ответ: 3 рубля стоит одна конфета
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