Сергей купил 2 одинаковые конфеты. Он дал продавцу 10руб. и получил сдачи 4руб. Сколько стоит одна конфета?

Математика

Сергей купил 2 одинаковые конфеты. Он дал продавцу 10руб. и получил сдачи 4руб. Сколько стоит одна конфета?

Автор: Гость