Определите Э,Д,С индукции, возникающей в рамкепри изменении магнитного потока в н??й от 0,098Вб до 0,013 Вб за 16с
Физика
Определите Э,Д,С индукции, возникающей в рамкепри изменении магнитного потока в н??й от 0,098Вб до 0,013 Вб за 16с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭДС = - ΔФ/Δt = -(0,013-0,098)/16*10⁻³ ≈ 5 Вольт (Посмотрите, у вас в данных ОШИБКА: время не в СЕКУНДАХ надо а в миллисекундах, наверное???)
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