Определите Э,Д,С индукции, возникающей в рамкепри изменении магнитного потока в н??й от 0,098Вб до 0,013 Вб за 16с

Физика
Определите Э,Д,С индукции, возникающей в рамкепри изменении магнитного потока в н??й от 0,098Вб до 0,013 Вб за 16с
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭДС = - ΔФ/Δt = -(0,013-0,098)/16*10⁻³ ≈ 5 Вольт (Посмотрите, у вас в данных ОШИБКА: время не в СЕКУНДАХ надо а в миллисекундах, наверное???)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста, надо ответить на 12 вопросов по сказке Алтын сақа 1. Бай мен ж??лмауыз кемпір қандай жағдайда кездеседі? 2. Жалмауыз байға...
Ответить
Математика
Нужно найти маш. на карте 3,5 раст от городов 1. 420км 2. 87,5
Ответить
Другие предметы
Берёшь любую вещь к примеру лист бумаги. Отпускаешь и он падает на пол. Почему? П??ДСКАЖИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Английский язык
Задание 8 решите пожалуйста с Английским туго!!
Ответить
География
Классифицируйте горные системы
Ответить