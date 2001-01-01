Определите формулу алкана, относительная плотность паров по водороду которого равна 22
Химия
Определите формулу алкана, относительная плотность паров по водороду которого равна 22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СnH2n+2. M=22*2=44( даную массу на плотность ) Уравнение: 12n+2n+2=44 14n=42 n=3 Ответ: C3H8 - пропан
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