Помогите пожалуйста!!!! Листья растений сверху и снизу покрыты плотной кожицей. К??к при этом осуществляется испарение воды листьями?
Биология
Помогите пожалуйста!!!! Листья растений сверху и снизу покрыты плотной кожицей. К??к при этом осуществляется испарение воды листьями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через специальные устьичные аппараты.В кожице(эпидермисе) нет хлорофилла, но в устьичном аппарате в замыкающих клетках есть,из-за чего устьичные щели закрывается и открывается, когда нужно.
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