Определите формы выделенных слов в предложении прекрасный ГОРОД стоит на БЕРЕГУ ??ЕВЫ

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Определите формы выделенных слов в предложении прекрасный ГОРОД стоит на БЕРЕГУ ??ЕВЫ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определите формы выделенных имён существительных в предложении: Прекрасный город (ед.ч., м.р., И.п.) стоит на берегу (ед.ч., м.р., П.п.) Невы (только ед.ч., ж.р., Р.п.). Как вы будете это делать?  Поставлю существительное в начальную форму и определю   следующие формы: число, род, падеж. Помогут ли вам в этом окончания? Да. Они указывают на число и падеж
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