Определите формы выделенных слов в предложении прекрасный ГОРОД стоит на БЕРЕГУ ??ЕВЫ

Гость: Гость:

Определите формы выделенных имён существительных в предложении: Прекрасный город (ед.ч., м.р., И.п.) стоит на берегу (ед.ч., м.р., П.п.) Невы (только ед.ч., ж.р., Р.п.). Как вы будете это делать? Поставлю существительное в начальную форму и определю следующие формы: число, род, падеж. Помогут ли вам в этом окончания? Да. Они указывают на число и падеж