Определите, какое число формульных единиц или молекул содержат 1,4гN2 #3(г)
Химия
Определите, какое число формульных единиц или молекул содержат 1,4гN2 #3(г)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(N₂) = 1.4г M(N₂) = 28 γ = m / M = 1.4 / 28 = 0.05 моль N = NA * γ = 6.02 * 10²³ * 0.05 = 3.01 * 10²²
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