Определите количество вещества в а)12,04*10^23 атомов железа б)3.01*10^23 атомов водорода ??) 6,02*10^23 атомов углерода
Химия
Определите количество вещества в а)12,04*10^23 атомов железа б)3.01*10^23 атомов водорода ??) 6,02*10^23 атомов углерода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N = n*N(a) n = N/N(a) N(a) = 6.02*10^23 n(Fe) = 12.04*10^23/6.02*10^23 = 2 моль n(H) = 3.01*10^23/6.02*10^23 = 0.5 моль n(C) = 6.02*10^23/6.02*10^23 = 1 моль
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