Определите, кто производит большее давление на пол квартиры: бульдог массой 25 кг, ??го хозяин массой 80 кг или сын хозяина массой 35 кг, если известно, что площадь соприкосновения одной лапы собаки с полом – 0,3 дм2, одной ног...
Физика
Определите, кто производит большее давление на пол квартиры: бульдог массой 25 кг, ??го хозяин массой 80 кг или сын хозяина массой 35 кг, если известно, что площадь соприкосновения одной лапы собаки с полом – 0,3 дм2, одной ноги хозяина – 2 дм2 и одной ноги сына хозяина – 1 дм2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление находится по формуле P=F/s, где F=mg. Pбудьдога=25*10/0.03 =8333 (Па) Pхозяина=80*10/0.2 =4000 (Па) Pсына=35*10/0.1=3500 (Па) площадь перевели в метры квадратные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Другие предметы