Определите, кто производит большее давление на пол квартиры: бульдог массой 25 кг, ??го хозяин массой 80 кг или сын хозяина массой 35 кг, если известно, что площадь соприкосновения одной лапы собаки с полом – 0,3 дм2, одной ног...

Физика

Определите, кто производит большее давление на пол квартиры: бульдог массой 25 кг, ??го хозяин массой 80 кг или сын хозяина массой 35 кг, если известно, что площадь соприкосновения одной лапы собаки с полом – 0,3 дм2, одной ноги хозяина – 2 дм2 и одной ноги сына хозяина – 1 дм2.

Автор: Гость