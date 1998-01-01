Определите массу соли образующейся при взаимодействии 16 грамм гидроксида натрия с серной кислотой

Химия
Определите массу соли образующейся при взаимодействии 16 грамм гидроксида натрия с серной кислотой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaOH+H2SO4=Na2SO4+H2O n(NaOH)=16/40=0,4 моль n(Na2SO4)=0,4/2=0,2 моль m(Na2SO4)=0,2*142=28,4 г
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