Решите задачу ! Срочно! На одном участке посеяли 314 ц пшеницы, а на другом - 345ц. С первого участка собрали в 21 раз больше чем посеяли, в со второго - в 24 раза больше чем посеяли. Сколько пшеницы собрали с двух участков?
Математика
Решите задачу ! Срочно! На одном участке посеяли 314 ц пшеницы, а на другом - 345ц. С первого участка собрали в 21 раз больше чем посеяли, в со второго - в 24 раза больше чем посеяли. Сколько пшеницы собрали с двух участков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 314•21=6594 (ц) - собрали пшеницы с первого участка 2) 345•24=8280 (ц) - собрали пшеницы со второго участка 3) 6594+8280=14874 (ц) - собрали пшеницы с двух участков Ответ: 14874 ц пшеницы.
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