Решите задачу ! Срочно! На одном участке посеяли 314 ц пшеницы, а на другом - 345ц. С первого участка собрали в 21 раз больше чем посеяли, в со второго - в 24 раза больше чем посеяли. Сколько пшеницы собрали с двух участков?

Математика

Решите задачу ! Срочно! На одном участке посеяли 314 ц пшеницы, а на другом - 345ц. С первого участка собрали в 21 раз больше чем посеяли, в со второго - в 24 раза больше чем посеяли. Сколько пшеницы собрали с двух участков?

Автор: Гость