Определите наибольшую длину острова на черном озере она составляет?
География
Определите наибольшую длину острова на черном озере она составляет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь Чёрного моря — 422 000 км² (по другим данным — 436 400 км² ). Очертания Чёрного моря напоминают овал с наибольшей осью около 1150 км. Наибольшая протяжённость моря с севера на юг — 580 км. Наибольшая глубина — 2210 м, средняя — 1240 м. Объём воды в море составляет 555 тыс. км3. Характерной особенностью Чёрного моря является полное (за исключением ряда анаэробных бактерий) отсутствие жизни на глубинах более 150—200 м из-за насыщенности глубинных слоёв воды сероводородом.
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