Определите плюсы и минусы традиционной экономики ( в плюсах более 4х пунктов,в мин??сах более 3х пунктов )

Обществознание
Определите плюсы и минусы традиционной экономики ( в плюсах более 4х пунктов,в мин??сах более 3х пунктов )
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плюсы: Стабильность Предсказуемость Добротность и большое кол-во благ Минусы: Разрыв между богатыми и бедными Безработица Отсталая технология производства Преобладание ручного труда Многоукладность экономики Консерватизм и неприятие нововведений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши уравнение 600-8y=48
Ответить
Қазақ тiлi
Сочинение на тему коксерек на казахском 10 предложений
Ответить
Литература
Что можно сказать о душевном состоянии героя, о характере мальчика и хозяина по им поступкам?
Ответить
Математика
Выполните действия в десятичных дробях:0,2*(5 1/4+6,1)+0,01*3
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста!(составте текст про Москву) Помогите пожалуйста!(составте те??ст про Москву) I live in Moscow. I like living there because...
Ответить