Определите плюсы и минусы традиционной экономики ( в плюсах более 4х пунктов,в мин??сах более 3х пунктов )
Обществознание
Определите плюсы и минусы традиционной экономики ( в плюсах более 4х пунктов,в мин??сах более 3х пунктов )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плюсы: Стабильность Предсказуемость Добротность и большое кол-во благ Минусы: Разрыв между богатыми и бедными Безработица Отсталая технология производства Преобладание ручного труда Многоукладность экономики Консерватизм и неприятие нововведений
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