Определите плюсы и минусы традиционной экономики ( в плюсах более 4х пунктов,в мин??сах более 3х пунктов )

Обществознание

Определите плюсы и минусы традиционной экономики ( в плюсах более 4х пунктов,в мин??сах более 3х пунктов )

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