Определите рааны ли дроби Результат запишите с помощью знаков

Математика
Определите рааны ли дроби Результат запишите с помощью знаков
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Щоб зрівняти дроби переведемо їх у десяткові  тобто поділимо б)15/21=0,71      18/24=0,75 значить  15/21менше 18/24      в)20/35=0,57       16/28= 0,57 отримаємо  20/35  = 16/28  д) 18/22= 0,82    27/33= 0,82 отримаємо 18/22  =  27/33 
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