Определите рааны ли дроби Результат запишите с помощью знаков
Математика
Определите рааны ли дроби Результат запишите с помощью знаков
Ответ(ы):
Гость:
Щоб зрівняти дроби переведемо їх у десяткові тобто поділимо б)15/21=0,71 18/24=0,75 значить 15/21менше 18/24 в)20/35=0,57 16/28= 0,57 отримаємо 20/35 = 16/28 д) 18/22= 0,82 27/33= 0,82 отримаємо 18/22 = 27/33
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