336 год до нашей эры Александр царь.Александру было 20 лет . В каком году он родился? Заранее спасибо))) Только срочно надо(

История
336 год до нашей эры Александр царь.Александру было 20 лет . В каком году он родился? Заранее спасибо))) Только срочно надо(
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В 356 год до нашей эры
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