336 год до нашей эры Александр царь.Александру было 20 лет . В каком году он родился? Заранее спасибо))) Только срочно надо(

История

336 год до нашей эры Александр царь.Александру было 20 лет . В каком году он родился? Заранее спасибо))) Только срочно надо(

Автор: Гость