Определите рифму в стихотворении Ф.И. Тютчева. Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора- Весь день стоит как бы хрустальный, И лучезарны вечера... 1)парная 2)смешанная 3)перекрестная 4)опоясывающая

Русский язык
Определите рифму в стихотворении Ф.И. Тютчева. Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора- Весь день стоит как бы хрустальный, И лучезарны вечера... 1)парная 2)смешанная 3)перекрестная 4)опоясывающая
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Гость:
Рифма перекрёстная : абаб
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