Определите склонение существительных книга, урок,тетрадь.Просклоняйте эти сущес??вительные.При склоненин подставляйте(устно)существительное того же склонения с удареым окончанием.Проверьте окончания по таблице.

Русский язык

Определите склонение существительных книга, урок,тетрадь.Просклоняйте эти сущес??вительные.При склоненин подставляйте(устно)существительное того же склонения с удареым окончанием.Проверьте окончания по таблице.

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