Определите склонение существительных книга, урок,тетрадь.Просклоняйте эти сущес??вительные.При склоненин подставляйте(устно)существительное того же склонения с удареым окончанием.Проверьте окончания по таблице.

Русский язык
Определите склонение существительных книга, урок,тетрадь.Просклоняйте эти сущес??вительные.При склоненин подставляйте(устно)существительное того же склонения с удареым окончанием.Проверьте окончания по таблице.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга это первое склонение, урок второе склонение, тетрадь 3 склонение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите четвёртое лишнее слово поднятые заброшенные оклеенный сгораемый
Ответить
Русский язык
Помогите, решить д з
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста! !!
Ответить
Физика
Помогите пожалуйста!! Только не из ребника! Номер 67
Ответить
Математика
Можно ли утверждать что ли числа 500 20 11 33 102
Ответить