Определите склонение существительных книга, урок,тетрадь.Просклоняйте эти сущес??вительные.При склоненин подставляйте(устно)существительное того же склонения с удареым окончанием.Проверьте окончания по таблице.
Русский язык
Определите склонение существительных книга, урок,тетрадь.Просклоняйте эти сущес??вительные.При склоненин подставляйте(устно)существительное того же склонения с удареым окончанием.Проверьте окончания по таблице.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга это первое склонение, урок второе склонение, тетрадь 3 склонение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра