Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Вод??р.. сли Омр.. чить Г... рячий ав... нтюра пл.. вец
Русский язык
Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Вод??р.. сли Омр.. чить Г... рячий ав... нтюра пл.. вец
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