Подскажите условие к задаче. Спасибо.

Гость: Гость:

1)60+15=75км/ч - скорость сближения 2) 150/75=2 часа - через это время они встретились 3) 15*2=30км - на этом расстоянии от зимовки они встретились (т.к. лыжник шел медленнее саней) Ответ: на расстоянии 30 км от зимовки