Подскажите условие к задаче. Спасибо.

Математика
Подскажите условие к задаче. Спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 1)60+15=75км/ч - скорость сближения 2) 150/75=2 часа - через это время они встретились 3) 15*2=30км - на этом расстоянии от зимовки они встретились (т.к. лыжник шел медленнее саней)      Ответ: на расстоянии 30 км от зимовки         
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