Магазин вывез на рынок 3тоны 600кг яблок и груш .Яблок было в 4раза больше чем груш.Сколько яблок и груш было в отдельности?

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Магазин вывез на рынок 3тоны 600кг яблок и груш .Яблок было в 4раза больше чем груш.Сколько яблок и груш было в отдельности?

Автор: Гость