Магазин вывез на рынок 3тоны 600кг яблок и груш .Яблок было в 4раза больше чем груш.Сколько яблок и груш было в отдельности?
Русский язык
Магазин вывез на рынок 3тоны 600кг яблок и груш .Яблок было в 4раза больше чем груш.Сколько яблок и груш было в отдельности?
Ответ(ы):
Гость:
X+4x=3600 5x=3600 x=3600:5 x=720 - груш 720*4=2880 - яблок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Запишите, какая система летоисчисления существовала: а) в Древнем Египте- б) в Древнем Риме- КРАТКИЙ ОТВЕТ!!! ДАЮ 28 БАЛЛОВ!!!!!!!!
Математика