Запишите, какая система летоисчисления существовала: а) в Древнем Египте- б) в Древнем Риме- КРАТКИЙ ОТВЕТ!!! ДАЮ 28 БАЛЛОВ!!!!!!!!

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Запишите, какая система летоисчисления существовала: а) в Древнем Египте- б) в Древнем Риме- КРАТКИЙ ОТВЕТ!!! ДАЮ 28 БАЛЛОВ!!!!!!!!

Автор: Гость