Помогите! Решить уравнение x+12=4x-12
Математика
Помогите! Решить уравнение x+12=4x-12
Ответ(ы):
Гость:
12+12=4х-х 24=3х х=24:3 х=8
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