Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпи??ите это слово, вставив пропущенную букву. Р..скошный распол..жение выр..щенные соч..тание прец..дент
Русский язык
Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпи??ите это слово, вставив пропущенную букву. Р..скошный распол..жение выр..щенные соч..тание прец..дент
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Роскошный, расположение, выращенные, сочетание, прецедент
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