Определите среднюю скорость голубя-почтаря, если 1/3 всего расстояния он летел со скоростью 100 км/ч, а остальное расстояние – со скоростью 140 км/ч.

Физика

Определите среднюю скорость голубя-почтаря, если 1/3 всего расстояния он летел со скоростью 100 км/ч, а остальное расстояние – со скоростью 140 км/ч.

Автор: Гость