Определите среднюю скорость голубя-почтаря, если 1/3 всего расстояния он летел со скоростью 100 км/ч, а остальное расстояние – со скоростью 140 км/ч.

Физика
Определите среднюю скорость голубя-почтаря, если 1/3 всего расстояния он летел со скоростью 100 км/ч, а остальное расстояние – со скоростью 140 км/ч.
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