В записи 52*2* замените звёздочки цифрами так чтобы полученые числа делились на 36

Математика
В записи 52*2* замените звёздочки цифрами так чтобы полученые числа делились на 36
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку искомое число делится на 36, оно должно делится на 4 и на 9. Число делится на 4, если две последние цифры образуют число, делящееся на 4, в нашем случае там могут быть числа 20, 24 и 28. Число делится на 9 если сумма составляющих его цифр делится на 9. Я здесь вижу варианты: 52020, 52128, 52524 и 52920.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Кто такой парамошка? из дубровского
Ответить
Химия
Ребят оочень надо Буду очень благодарен
Ответить
Физика
Велосепедист едет со скоростью 36 км/ч. Какой путь он проедет за 40с.
Ответить
Физика
Помогите пожалуйста очень срочно надо. Номер 1,2,3,4
Ответить
Математика
Запиши с помощью одного выражения 31+3, 31+4, 31+5, 31+6, 31+7, 31+8
Ответить