В записи 52*2* замените звёздочки цифрами так чтобы полученые числа делились на 36
Математика
В записи 52*2* замените звёздочки цифрами так чтобы полученые числа делились на 36
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку искомое число делится на 36, оно должно делится на 4 и на 9. Число делится на 4, если две последние цифры образуют число, делящееся на 4, в нашем случае там могут быть числа 20, 24 и 28. Число делится на 9 если сумма составляющих его цифр делится на 9. Я здесь вижу варианты: 52020, 52128, 52524 и 52920.
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