Помогите пожалуйста очень срочно надо. Номер 1,2,3,4
Физика
Помогите пожалуйста очень срочно надо. Номер 1,2,3,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. дано: СИ: решение t1=200°C Q= m•C•(t1-t2) t2=150°C Q=0,2•380•50=3800 m=200г. 0,2кг С=380 Дж/кг•°С найти: Q-? 2. m=2кг Q=54 MДж=54•10 в 6 степени Дж q-? ___ Q=m•q q=Q/m q=54•10 в 6 степени/2=27МДж/кг 3. t1=80°C t2=15°C m1=2 kg C=4200Дж/кг q=27•10 в 6 степени Дж/кг ___ m2-? ____ Q1=Q2 m1•C•(t1-t2)=m2•q m2= m1•C•(t1-t2)/q m2=20222 кг
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