Высоты параллелограмма, проведенные из одной вершины, образуют при пересечении с диагональю углы 50 и 70 градусов. Найдите углы параллелограмма

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В параллелограмме АВСД ВМ⊥АД, ВК⊥СД, ∠ВРА=50°, ∠ВЕС=70°. В треугольнике ВЕР ∠ЕВР=180-50-70=60°. Углы между соответственно перпендикулярными прямыми равны. ВМ⊥АД и ВК⊥АВ, значит ∠ВАД=∠MВК=60°. В параллелограмме АВСД ∠А=∠С=60°, ∠В=∠Д=180-60=120° - это ответ.