Объяснить смысл Какие труды такие и плоды. Каков мастер такова и работа. Каков ??ривет таков ответ. Какова яблонька таковы и яблочки.
Литература
Объяснить смысл Какие труды такие и плоды. Каков мастер такова и работа. Каков ??ривет таков ответ. Какова яблонька таковы и яблочки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Как будешь трудиться-такой и результат будет. 2)Как у первой смысл. 3)Как сделаешь другому дело-такова и благодарность булет. 4) Как у всех. У них примерно одинаковый смысл.
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