Определите степень многочлена 1)p^3+p^2-p+4 2)2k^2+4k^3s^3+3s^5 3)0.2n^3m-n^2m^3+nm^4 4)7x^6y^2-8x^4y+9x^5y^4
Алгебра
Определите степень многочлена 1)p^3+p^2-p+4 2)2k^2+4k^3s^3+3s^5 3)0.2n^3m-n^2m^3+nm^4 4)7x^6y^2-8x^4y+9x^5y^4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)p^3+p^2-p+4 cтепень 3 2)2k^2+4k^3s^3+3s^5 степень 6 3)0.2n^3m-n^2m^3+nm^4 степень 5 4)7x^6y^2-8x^4y+9x^5y^4 степень 9 -------------------------------- cтепень определяется по наивысшей общей степени одночленов
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