1 кг 30% раствора соли смешали с двумя кг раствора этой же соли меньшей концентрации. В результате получили 3 кг 25% раствора. Какова была концентрация второго раствора? 21 % 22,5% 22,75 % 23 % Участок пути в 80 км поезд п...
Математика
1 кг 30% раствора соли смешали с двумя кг раствора этой же соли меньшей концентрации. В результате получили 3 кг 25% раствора. Какова была концентрация второго раствора? 21 % 22,5% 22,75 % 23 % Участок пути в 80 км поезд прошел с некоторой скоростью. На втором участке пути, протяженностью 69 км, машинист увеличил скорость на 6 км в час. Определить время нахождения поезда в пути, если второй участок он прошел на полчаса быстрее, чем первый. 2 часа 40 минут 3 часа 10 минут 3 часа 30 минут 4 часа 15 минут
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Концентрация составляет 22,5 %
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