Гигиена одс 5 пунктов скажите???

Гость: Гость:

Помимо корригирующих гимнастических упражнений, очень важно, чтобы дети занимались посильным физическим трудом. Работа, выполняемая детьми, может быть многообразной динамической, однообразной динамической и статической.В многообразной динамической работе участвуют многие группы мышц, что вызывает полезные физиологические сдвиги в работе внутренних органов (усиливается обмен веществ, учащаются и усиливаются деятельность сердца и дыхательные движения).В однообразной динамической работе участвует небольшое количество мышц. Она обычно сочетается со статическими усилиями, что приводит к быстрому снижению работоспособности. Статическая работа противопоказана детям младшего школьного возраста.В школе труд является учебным предметом. В расписании ему должно быть отведено не более 45 мин в день. Сдваивать уроки труда нельзя во избежание перегрузки детей. Правильно построенный урок предусматривает чередование различных видов деятельности. Учащиеся младших классов на уроках труда могут заниматься лепкой, вырезанием фигур из картона, работой с тканью, наклеиванием, обработкой древесины. Работоспособность их при этом зависит во многом от условий, в которых совершается процесс труда (освещенности, воздушно-теплового режима, рабочей позы). Благоприятным условием для труда является освещенность рабочих мест люминесцентными лампами, которые дают рассеянный свет, по интенсивности приближающийся к дневному. Яркий блеск при любой работе не должен слепить ребенка.Анатомо-физиологические оголенности ребенка младшего школьного возраста требуют особого внимания учителя к рабочей позе детей. Урок надо строить так, чтобы статические элементы работы у ребенка не были преобладающими. Школьные принадлежности должны располагаться удобно, под рукой, чтобы не приходилось часто и низко наклоняться. Мебель следует подбирать соответственно росту и пропорциям тела ученика.Работа в неудобной позе очень быстро вызывает утомление, особенно если по ходу ее ребенку приходится подолгу оставаться в согнутом или полусогнутом положении. Время от времени школьникам следует изменять позу, проводить 3—5-минутные разминки.