Гигиена одс 5 пунктов скажите???

Биология
Гигиена одс 5 пунктов скажите???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помимо корригирующих гимнастических упражнений, очень важно, чтобы дети занимались посильным физическим трудом. Работа, выполняемая детьми, может быть многообразной динамической, однообразной динамической и статической.В многообразной динамической работе участвуют многие группы мышц, что вызывает полезные физиологические сдвиги в работе внутренних органов (усиливается обмен веществ, учащаются и усиливаются деятельность сердца и дыхательные движения).В однообразной динамической работе участвует небольшое количество мышц. Она обычно сочетается со статическими усилиями, что приводит к быстрому снижению работоспособности. Статическая работа противопоказана детям младшего школьного возраста.В школе труд является учебным предметом. В расписании ему должно быть отведено не более 45 мин в день. Сдваивать уроки труда нельзя во избежание перегрузки детей. Правильно построенный урок предусматривает чередование различных видов деятельности. Учащиеся младших классов на уроках труда могут заниматься лепкой, вырезанием фигур из картона, работой с тканью, наклеиванием, обработкой древесины. Работоспособность их при этом зависит во многом от условий, в которых совершается процесс труда (освещенности, воздушно-теплового режима, рабочей позы). Благоприятным условием для труда является освещенность рабочих мест люминесцентными лампами, которые дают рассеянный свет, по интенсивности приближающийся к дневному. Яркий блеск при любой работе не должен слепить ребенка.Анатомо-физиологические оголенности ребенка младшего школьного возраста требуют особого внимания учителя к рабочей позе детей. Урок надо строить так, чтобы статические элементы работы у ребенка не были преобладающими. Школьные принадлежности должны располагаться удобно, под рукой, чтобы не приходилось часто и низко наклоняться. Мебель следует подбирать соответственно росту и пропорциям тела ученика.Работа в неудобной позе очень быстро вызывает утомление, особенно если по ходу ее ребенку приходится подолгу оставаться в согнутом или полусогнутом положении. Время от времени школьникам следует изменять позу, проводить 3—5-минутные разминки.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что разбудило белоснежку
Ответить
Русский язык
Сочинение на Табасаранском языке на тему Йиз Дада
Ответить
Биология
Часть семени бобового растения с самой большой массой 1 серия доля 2 осевая часть зародыша 3 кожура семени и 4 зачатки первых листьев
Ответить
Информатика
Помогите срочно пожалуйста написать !!! Доклад на тему внешняя память компьютера Только не слишком большой, потому-что я не успею его написать,...
Ответить
Экономика
Имеют ли деньги цену?
Ответить