Часть семени бобового растения с самой большой массой 1 серия доля 2 осевая часть зародыша 3 кожура семени и 4 зачатки первых листьев

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Если замочить в воде семена ,допустим,фасоли,затем снять кожуру с размякшего семени и посмотреть её зародыш, то мы увидим ,что семя имеет две большие семядоли Семядоли включают в себя следующие органы зародыша – это зародышевый корень, стебель и почку с маленькими листочками. Зародыш питается готовыми запасами пищи, которые находятся в семядолях,так как самостоятельно он не может добыть пищу.Значит эндосперм,которым будет питаться зародыш содержит и крахмал и жир и белок,самый крупный в семени бобовых и весит больше всего.