Помогите срочно пожалуйста написать !!! Доклад на тему внешняя память компьютера Только не слишком большой, потому-что я не успею его написать, а принтера у меня нет !!!

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Внешняя память - часть памяти компьютера, которая используется для долговременного хранения программ и данных.Этот вид памяти позволяет повторно использовать программы и данные. Благодаря этому текст достаточно набрать один раз, а цифровые фотографии можно рассматривать в течение многих лет.Устройства внешней памяти часто называют накопителями. К ним относятся, например, накопители на магнитных и оптических дисках, а также современные внешние запоминающие устройства на основе полупроводниковой флэш-памяти.Внешняя память любого типа состоит из некоторого носителя информации (например, диска или полупроводникового кристалла) и электронной схемы управление (контроллера).Компьютерный носитель информации - это средство длительного хранения в компьютерном формате. Носитель может быть съемным (как в накопителях на оптических дисках), а может быть помещен внутрь неразборного устройства (жёсткий магнитный диск - "винчестер).В переносных устройствах внешней памяти, например во внешних жёстких дисках и флэш-накопителях, носитель и схема управления объединены в единый блок. Такие устройства подключаются к компьютеру снаружи через разъем.Сейчас широко используются оптические диски следующих поколений: DVD (ёмкостью до 17 Гбайт) и Blu-ray-диски (ёмкостью до 500 Гбайт).