Составь свой рассказ по пословице

Гость: Гость:

Например. У меня есть друг Миша мы с ним лучшие друзья. Прошло около года у меня появились друзья Маша и Кирил. Мы все вместе пошли в школу и тут к нам пристали задиры и мои друзья убежали прочь в страхе , а Миша позвал на помощь и их наказали . Вот поэтому Старый друг лучше новых двух.