Составь свой рассказ по пословице
Литература
Составь свой рассказ по пословице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например. У меня есть друг Миша мы с ним лучшие друзья. Прошло около года у меня появились друзья Маша и Кирил. Мы все вместе пошли в школу и тут к нам пристали задиры и мои друзья убежали прочь в страхе , а Миша позвал на помощь и их наказали . Вот поэтому Старый друг лучше новых двух.
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