Какое значение пословицы: званому гостю первое место?

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Какое значение пословицы: званому гостю первое место?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю.....вот если сам позвал гостя ну пригласил и типо ему должно быть первое место на столе...это типо главный чтоли ну как-то так
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