В воду случайно попал бензин.Как его можно отделить от воды?Будет ли вода иметь за??ах.
Химия
В воду случайно попал бензин.Как его можно отделить от воды?Будет ли вода иметь за??ах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да вода будет иметь запах
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