Помогите СРОЧНО решить логарифмы пожалуйста,не могу понять ничего. 1)log2 8 +log 16 4 = 2)log2 x=4 x=?
Математика
Помогите СРОЧНО решить логарифмы пожалуйста,не могу понять ничего. 1)log2 8 +log 16 4 = 2)log2 x=4 x=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) log2 8+log16 4 = log2 2³ + log4² 4=3+(1/2)log4 4=3+1/2=3,5 2)log2 x=4, x=2^4=16
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